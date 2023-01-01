MSB dört yaşındaki çocuğun kurtarıldığını açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı Gökçeada'da sağlık müdahalesine ihtiyaç duyan bir çocuğun kurtarıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Daima asil milletimizin hizmetindeyiz. Gökçeada’da acil sağlık müdahalesine ihtiyaç duyan 4 yaşındaki bir çocuğumuz Deniz Kuvvetlerimize ait helikopter ile Çanakkale’ye tahliye edildi. Minik yavrumuza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Haber Merkezi
18:33 . 20/01/2023 Cuma
AA
Deniz Kuvvetlerine ait helikopter ile kurtarılan çocuk Çanakkale'ye tahliye edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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#Gökçeada
#Deniz Kuvvetleri
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MSB dört yaşındaki çocuğun kurtarıldığını açıkladı
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