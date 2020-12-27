MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz!"

Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ağır bir darbe daha indirdi.



Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.



Kahraman komandolarımızı kutluyoruz! 🇹🇷 pic.twitter.com/nHwfEuodvB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 27, 2020

OYNAT 00:38 Milli Savunma Bakanlığı 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon görüntülerini paylaştı Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Operasyon görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

DÜNYA Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi