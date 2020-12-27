Gündem MSB duyurdu 15 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz!"

Milli Savunma Bakanlığı 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon görüntülerini paylaştı
OYNAT 00:38
Milli Savunma Bakanlığı 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon görüntülerini paylaştı
Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Operasyon görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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