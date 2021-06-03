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POLİTİKA

MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." denildi.

Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Irak’ın kuzeyinde tek bir terörist kalmayacak şekilde operasyonlara devam ediyoruz. Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!"

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MSB açıkladı: Zap bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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