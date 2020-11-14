MSB duyurdu: 2020 yılı içinde teröristlere büyük darbe

Milli Savuma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülke ve millet güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtilirken, “Geçtiğimiz süreç içerisinde PKK/KCK Terör örgütü mensuplarının; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla dönem içerisinde; 3’ü büyük, 16’sı orta çaplı olmak üzere toplam 19 operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda 98’i son bir ayda olmak üzere, 2020 yılı içerisinde bin 31 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Ayrıca teröristler tarafından kullanılan 124 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş, 105 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Terör örgütleriyle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

47 bin 727 şahıs hududu geçemeden engellendi

Hudut güvenliği, alınan tedbirlerin artırılmasıyla hudut birlikleri tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sağlanırken, hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda, son bir ayda yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 8 bin 165 şahıs yakalandı. 47 bin 727 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Bu şahıslar arasında toplam 32 terörist bulunduğu bildirildi.

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GÜNDEM İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya operasyonu başlatıldı

“Azerbaycan’ın davası, bizim davamız, sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir”

30 yıllık işgale son veren Azerbaycan’ın zaferini kutlayan Milli Savunma Bakanlığı, “10 Kasım gece yarısından itibaren başlayan Ateşkes Anlaşması ile Ermenistan işgali son bulmuş, Azerbaycan’ın öz toprağı olan Karabağ özgürlüğüne kavuşturulmuştur. 11 Kasım’da, bölgedeki ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturulmasına karar verilen Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptı imzalanmıştır. Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi’ne ilişkin imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik usul ve esasların Rusya Fedarasyonu ile görüşülmesine devam edilmektedir. Heyetler arasındaki ilk toplantı dün MSB.lığında icra edilmiştir. Bugün de toplantılara devam edilecektir. İmzalanan ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan’a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecini çok yakından takip edeceğimizi, taviz verilmesine müsaade etmeyeceğimizi, ihtiyaç duyulması halinde hiç tereddüt etmeden Azerbaycan’a her türlü desteği vereceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Azerbaycan’ın davası, bizim davamız, sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir” açıklamasında bulundu.

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OYNAT 00:45 MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran Hudut hattında PKK terör örgütü mensubu 4 teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hudut Birliklerimizce İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi' denildi. BiP'te paylaş

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Suriye’nin kuzeyinde de tesis edilen barış ve istikrar ortamının muhafaza edilmesi ve kalıcı barışın sağlanması için, terör unsurlarından temizlenmiş 8 bin 342 kilometrekarelik alanda faaliyetlerin devam ettiğini belirtilen Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, “Mehmetçik tarafından teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilen bölgelerde başta su ve elektrik olmak üzere temel altyapı ihtiyaçlarının en kısa sürede sağlanması ve hayatın normalleşmesi için ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak çalışmalarımız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM Kırmızı kategorideki Erol Volkan İldem ile gri kategorideki Fadime Çakıl etkisiz hale getirildi

“Yunanistan’ın gerginliği tırmandırmak için her türlü provokatif girişimde bulunduğunun açık göstergesidir”

Türk Silahlı Kuvvetleri Ege’de, Doğu Akdeniz’de ülkenin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası’nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiği bildirilen açıklama şu şekilde devam etti: “Her zaman komşularımızın sınırlarına ve haklarına saygılı olduğumuzu; tüm ilişkilerimizde barış, dostluk, iyi komşuluk ilişkileri ve iş birliğinden yana olduğumuzu ifade ediyor olmamıza rağmen Yunanistan tarafından,gerginliği artırıcı faaliyetlere devam edilmektedir. Yunanistan tarafından, Ekim ayı içinde 42 hava sahası ihlali, 7 karasuyu ihlali, 15 hava aracı tacizi yapılmış ve uluslararası anlaşmalara aykırı olarak ‘Gayri Askeri Statüdeki Adalara’ 192 askeri gemi ziyareti yapılmıştır. Kuzey Ege’de uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Gayri Askeri Statüdeki Semadirek Adası’nı kapsayan eğitim sahasını ilan etmesi, üstelik saha sınırında kara sularını ihlal etmesi Yunanistan’ın gerginliği tırmandırmak için her türlü provokatif girişimde bulunduğunun açık göstergesidir.”