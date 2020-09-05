MSB duyurdu: 320 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "16 Haziran 2020 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin’de başlatılan Pençe Kaplan Operasyonu’nda arama-tarama faaliyetleri başarıyla tamamlandı. Kahraman Komandolarımız, bölgedeki bütün sığınak, barınak ve mağaralara girerek terör inlerini yerle bir etti." denildi.

16 Haziran 2020 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin’de başlatılan Pençe Kaplan Operasyonu’nda arama-tarama faaliyetleri başarıyla tamamlandı. Kahraman Komandolarımız, bölgedeki bütün sığınak, barınak ve mağaralara girerek terör inlerini yerle bir etti.https://t.co/TujjB8lgID pic.twitter.com/uiY1TmgLV7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 5, 2020

Tek tek imha edildi

MSB'nin sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Havadan ve karadan gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütü PKK’ya büyük kayıplar verdiren Kahraman Komandolarımız hava hücum operasyonları ile intikal ettikleri operasyon bölgesinde yoğun arama-tarama faaliyetleri icra etti. Terör örgütüne ait her bir sığınak, barınak ve mağaraya giren Komandolarımız, operasyon bölgesinin tamamında yürüttükleri arama-tarama faaliyetlerini başarıyla tamamladı. Bu kapsamda Haftanin bölgesinde tespit edilen 269 sığınak ve 53 mağaraya girilerek ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri tek tek imha edildi."





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