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MSB duyurdu: Biri kırmızı kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekatında biri terörden arananlarda kırmızı kategoride yer alan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Halil Akkoç
10:28 - 23/07/2024 Salı
Güncelleme: 10:51 - 23/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatı düzenlendi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada,
"Terör örgütüne ağır bir darbe daha. Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekâtında 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."
denildi.
Açıklamada,
"Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu; söz konusu teröristin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi."
ifadeleri kullanıldı.

#MSB
#Pençe operasyon bölgesi
#PKK
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