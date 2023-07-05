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MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) "Irak’ın kuzeyinde iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.

11:41 . 5/07/2023 الأربعاء
DHA
Arşiv

Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyinde iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi;

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde de terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeler;

- 11 adet 120 mm havan mühimmatı,

- 13 adet 81 mm havan mühimmatı ve tapaları,

- 1 adet 120 mm havan namlusu,

- 1 adet 81 mm havan tablası,

- 2 adet jelikan.






#Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
#Irak
#operasyon
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