MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyinde iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde de terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.
Ele geçirilen malzemeler;
- 11 adet 120 mm havan mühimmatı,
- 13 adet 81 mm havan mühimmatı ve tapaları,
- 1 adet 120 mm havan namlusu,
- 1 adet 81 mm havan tablası,
- 2 adet jelikan.