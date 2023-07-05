MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde de terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda… pic.twitter.com/aFk72155sN