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POLİTİKA

MSB duyurdu: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı teröristin Türkiye'ye sızmaya çalışırken Hatay sınır hattında yakalandığını duyurdu.

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MSB duyurdu: Kırmızı bültenle aranan DEAŞlı bir terörist yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada "DEAŞ’lı bir teröristin Suriye’den ülkemize sızmaya çalışacağına ilişkin bir duyum üzerine Hatay sınır hattında gerekli tedbirler alınarak Jandarma ile müşterek operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu şahıs ülkemize sızmaya çalışırken başarılı şekilde yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan teröristin İnterpol tarafından 'kırmızı bültenle' aranan DEAŞ’lı bir terörist olduğu tespit edildi." denildi.
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