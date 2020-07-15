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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
POLİTİKA

MSB duyurdu: PKK’lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin kökünü kazımaya devam ediyor. Yapılan açıklamada, Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK’lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
PKK’lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı , "Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." dedi.

MSB görüntüleri paylaştı: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:20
MSB görüntüleri paylaştı: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Kararlılıkla sürdürdüğümüz Pençe Kaplan Operasyonu neticesinde, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.' denildi.

MSB: 4 PKK’lı terörist teslim oldu
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MSB: 4 PKK’lı terörist teslim oldu

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Teröristlere bir darbe daha
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