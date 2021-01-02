Gündem MSB duyurdu Sızma girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

MSB duyurdu: Sızma girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li 3 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

illi Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermediği, bundan sonra da vermeyeceği vurgulandı.

  • Paylaşımda, bu kapsamda bölgede her türlü tedbiri alan Türk komandolarının bir sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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