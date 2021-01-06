MSB duyurdu: Sızma girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG’li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi."

Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG’li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/IVvRfiZTZd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 6, 2021

OYNAT 02:42 Komandolardan PKK'ya karşı Atak Şırnak Merkez Çakırsöğüt 1'İnci Jandarma Komando Tugayı'na akşam saatlerinde sızma girişiminde bulunan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyon başlatan komandolarla PKK'lılar arasında zaman zaman çatışma yaşandığı belirtilirken, operasyona havadan da tamamı yerli üretim olan 'Atak' taarruz helikopterleri de destek verdi. BiP'te paylaş

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