MSB duyurdu: Sızma girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG’li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi."
Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG’li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/IVvRfiZTZd
Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG’li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/IVvRfiZTZd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 6, 2021