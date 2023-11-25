|
Gündem

MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 3 ayda 649 terörist etkisiz hale getirildi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekat bölgeleri ile Suriye sınırındaki hudut karakollarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanlığından ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimiz, 15 Ağustos-23 Kasım 2023 arasında Suriye harekat alanındaki üs bölgelerimize saldırı hazırlığı yapan 606'sı PKK/KCK-PYD/YPG mensubu, 43'ü DEAŞ mensubu olmak üzere toplam 649 terörist etkisiz hale getirmiştir." denildi.

16:09 - 25/11/2023 Cumartesi
AA
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, hudut karakollarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, hudut karakollarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı", "Zeytin Dalı", "Barış Pınarı", "Bahar Kalkanı" harekatlarını düzenleyen Mehmetçiğin, Suriye harekat alanında da görevine başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekat bölgeleri ile Suriye sınırındaki hudut karakollarında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu ve harekat alanında kendi tecrübelerini görevli personele aktararak tedbirlere yönelik talimatlar verdiği bilgisi paylaşıldı.

649 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiklerimiz, 15 Ağustos-23 Kasım 2023 arasında Suriye harekat alanındaki üs bölgelerimize saldırı hazırlığı yapan 606'sı PKK/KCK-PYD/YPG mensubu, 43'ü DEAŞ mensubu olmak üzere toplam 649 terörist etkisiz hale getirmiştir.

Hudut kartallarımız aynı tarihler arasında yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1048 düzensiz göçmeni de yakaladı. Yakalananlardan 41'inin PKK, 5'inin DEAŞ, 2'sinin MLKP ve 162'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca hudutlarımızdan geçme girişiminde bulunan 53 bin 890 düzensiz göçmen engellendi."

#Selçuk Bayraktaroğlu
#MSB
#PKK
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Dev maçta kazanan çıkmadı: Manchester City evinde Liverpool ile 1-1 berabere kaldı | ÖZET