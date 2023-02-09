MSB duyurdu: TCG Sancaktar gemisi İskenderun Limanı’na ulaştı

“Deniz Kuvvetlerimizin TCG Sancaktar gemisi, sağlık personeli ve cerrahi müdahale dâhil her türlü sağlık hizmetini sunacak şekilde İskenderun Limanı’na ulaştı. Ayrıca TCG SANCAKTAR tarafından nakledilen iş makineleri ve yardım malzemeleri de İskenderun Limanı’na indirildi”