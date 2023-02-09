|
Gündem

MSB duyurdu: TCG Sancaktar gemisi İskenderun Limanı’na ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Sancaktar gemisinin, sağlık personeli ve cerrahi müdahale dahil her türlü sağlık hizmetini sunacak şekilde İskenderun Limanı’na ulaştığını duyurdu.

00:58 . 9/02/2023 Perşembe
IHA
TCG Sancaktar gemisi

TCG Sancaktar gemisi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından,
“Deniz Kuvvetlerimizin TCG Sancaktar gemisi, sağlık personeli ve cerrahi müdahale dâhil her türlü sağlık hizmetini sunacak şekilde İskenderun Limanı’na ulaştı. Ayrıca TCG SANCAKTAR tarafından nakledilen iş makineleri ve yardım malzemeleri de İskenderun Limanı’na indirildi”
paylaşımında bulundu.

#TCG Sancaktar gemisi
#İskenderun Limanı
#Deprem
#Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
15 dakika önce
default-profile-img
MSB duyurdu: TCG Sancaktar gemisi İskenderun Limanı’na ulaştı
Malatya'da 65 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı
Depremin vurduğu kentlerde sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı
Twitter Türkiye’ye dezenformasyonla mücadele taahhüdü verdi
Anne ve üç çocuğu enkazdan 56 saat sonra çıkarıldı.
Korkuyorum cevabıyla yürekleri titreten Enes 65 saat sonra kurtarıldı: Korkma Enes
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.