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POLİTİKA

MSB duyurdu: Teröristlere bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB duyurdu: Tünel kazan 8 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB duyurdu: Tünel kazan 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:45
MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran Hudut hattında PKK terör örgütü mensubu 4 teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hudut Birliklerimizce İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi' denildi.


MSB duyurdu: Taciz ateş yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB duyurdu: Taciz ateş yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi
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Son bir ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi

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