MSB duyurdu: Teröristlere bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/wHzKJwPqhG — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 16, 2020

GÜNDEM MSB duyurdu: Tünel kazan 8 terörist etkisiz hale getirildi

OYNAT 00:45 MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran Hudut hattında PKK terör örgütü mensubu 4 teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hudut Birliklerimizce İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi' denildi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM MSB duyurdu: Taciz ateş yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi