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Gündem MSB duyurdu Tünel kazan 8 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

MSB duyurdu: Tünel kazan 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi."

İHA ile tespit edilen PKK'lı teröristlerin kazdıkları çukur mezarları oldu
OYNAT 00:29
İHA ile tespit edilen PKK'lı teröristlerin kazdıkları çukur mezarları oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdıkları insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin, kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi' denildi.

Şemsiyeli teröristler İHA’ya böyle yakalandı
OYNAT 01:36
Şemsiyeli teröristler İHA’ya böyle yakalandı
Hakkari kırsalında şemsiye kullanarak güvenlik güçlerine yakalanmamak isteyen teröristler İnsansız Hava Aracı'na (İHA) böyle yakalandılar. Hakkari'nin dağlık ve kırsal alanda güvenlik güçleri tarafından PKK'lı teröristlere karşı yürüttükleri operasyonlar aralıksız devam ediyor. Yapılan bu operasyonlar kapsamında teröristlere ait, mağara, sığınak ve mühimmatlar imha edilirken teröristler, İHA'ya yakalanmamak için şemsiye kullanıyor. 3 teröristin ormanlık alanda şemsiyeli halde ilerlerken İHA tarafından saniye saniye takip edilerek görüntüleri kaydedildi.

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