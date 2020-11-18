MSB duyurdu: Tünel kazan 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi."

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/2z2WitBySh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 18, 2020

OYNAT 00:29 İHA ile tespit edilen PKK'lı teröristlerin kazdıkları çukur mezarları oldu Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdıkları insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin, kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi' denildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:36 Şemsiyeli teröristler İHA’ya böyle yakalandı Hakkari kırsalında şemsiye kullanarak güvenlik güçlerine yakalanmamak isteyen teröristler İnsansız Hava Aracı'na (İHA) böyle yakalandılar. Hakkari'nin dağlık ve kırsal alanda güvenlik güçleri tarafından PKK'lı teröristlere karşı yürüttükleri operasyonlar aralıksız devam ediyor. Yapılan bu operasyonlar kapsamında teröristlere ait, mağara, sığınak ve mühimmatlar imha edilirken teröristler, İHA'ya yakalanmamak için şemsiye kullanıyor. 3 teröristin ormanlık alanda şemsiyeli halde ilerlerken İHA tarafından saniye saniye takip edilerek görüntüleri kaydedildi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Terör örgütü PKK'nın suikast timi mısır tarlasında sigara içerken fark edildi, İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi

DÜNYA Hadi'de operasyona devam dedi