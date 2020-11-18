MSB duyurdu: Tünel kazan 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi."
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/2z2WitBySh
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/2z2WitBySh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 18, 2020