MSB duyurdu: Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan iki kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslardan birinin El-Kaide terör örgütü üyesi olduğu belirtildi.
18:16 . 21/01/2023 Cumartesi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada
"Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin El-Kaide terör örgütü üyesi olduğu belirlendi."
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