MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı

CHP'li Özel'den "HDP ayrı aday çıkarsın" diyen Akşener'i kızdıracak sözler: Millet İttifakı'nı aşan İstanbul İttifakı sürecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya üzerinden katıldığı bir canlı yayında, 2023 seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada, HDP ile 2019 yerel seçimlerinde yaptıkları ittifaka dolaylı yoldan değinen Özel, 'Millet İttifakı'nı aşan İstanbul İttifakı varlığını sürdürecek' mesajı verdi. Özel'in açıklamaları, geçtiğimiz günlerde HDP'nin ayrı aday çıkarması gerektiğini ifade eden ittifak ortakları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile çelişti.