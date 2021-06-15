Gündem MSB duyurdu Yunanistana kaçmaya çalışan 5 FETÖcü yakalandı
POLİTİKA

MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs, İpsala/Edirne'deki hudut kartallarımız tarafından yakalandı. FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi." denildi.

Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Yunanistana kaçmaya çalışan 5 FETÖcü yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs, İpsala/Edirne'deki hudut kartallarımız tarafından yakalandı. FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."

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