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Gündem MSB duyurdu Yunanistana kaçmaya çalışan terörist yakalandı
POLİTİKA

MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 kişinin yakalandığını duyurdu. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Yunanistana kaçmaya çalışan terörist yakalandı
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 kişinin yakalandığını duyurdu. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi"

İletişim Başkanı Altun: Yunanistan PKK'ya destek veriyor
GÜNDEM
İletişim Başkanı Altun: Yunanistan PKK'ya destek veriyor

İçişleri Bakanlığı: Yunanistan'a gitmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: Yunanistan'a gitmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı

MSB duyurdu: Bir PKK'lı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
GÜNDEM
MSB duyurdu: Bir PKK'lı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Yunanistan'a kaçacaklardı: İki PKK'lı sınırda kıskıvrak yakalandı
GÜNDEM
Yunanistan'a kaçacaklardı: İki PKK'lı sınırda kıskıvrak yakalandı

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Beşiktaştan çok kritik kayıp

Beşiktaş'tan çok kritik kayıp

​Lider Beşiktaş evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.
Başkan yardımcısıgörevden alındı

Başkan yardımcısı
görevden alındı

​Almanya gezisine katılanların geri dönmediği iddiası.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Çengelköy Polis Merkezinde iftar yaptı

NATO, Rusya'ya serbest seyrüseferi engellememe çağrısında bulundu.

​Vaka sayılarının hızlı yükselişi devam ediyor.

​Ülke genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kıbrıs Türk halkı, Yunan Bakan'a verilen cevaptan çok memnun.

Ege, Doğu Akdeniz, Libya ve Afganistan ile Rusya-Ukrayna krizi ele alındı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Bakan Dendias'ın ziyaretindeki gerilime ilişkin açıklama
Prens Philip’in yarınki cenaze töreninin hazırlıkları sürüyor: Her detayını ölmeden önce kendi belirledi
Dünya

Prens Philip’in yarınki cenaze töreninin hazırlıkları sürüyor: Her detayını ölmeden önce kendi belirledi

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Prens Philip için yarın düzenlenecek cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu. Prens Philip'in ölmeden önce her detayını planladığı törende Covid-19 önlemleri gereğince Kraliçe'nin yalnız oturacağı açıklandı. Törende, Prens Harry ve Prens William yan yana yürümeyeceği bildirildi. Ayrıca İngiliz basını, Sussex Dükü Prens Harry’nin, unvanlarından feragat etmesi nedeniyle cenaze törenine üniforma ile katılamayacak olmasının gerilime neden olduğunu aktardı.
AK Partili Turan'dan '128 milyar dolar' açıklaması: CHP bu konularda eleştirecek en son parti
Gündem

AK Partili Turan'dan '128 milyar dolar' açıklaması: CHP bu konularda eleştirecek en son parti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP yönetiminin 128 milyar doların akıbetine ilişkin propagandasına yanıt verdi. CHP'nin bu konularda AK Parti'yi eleştirecek en son parti olduğunu vurgulayan Turan, "Daha dün CHP'nin hesaplarını inceleyen Anayasa Mahkemesi, toplam 3,5 milyon lira civarından usulsüzlük olduğundan partiye ceza kesti." dedi.
Müslümanların okullarını
Dünya

Müslümanların okullarını "ayrılıkçılıkla" suçlayan Fransa'nın yurt dışında 539 okulu bulunuyor

Fransa'da Müslümanların açmak istediği okullar, "ayrılıkçılık" ve yabancı ülkelerle bağlantılı olmakla" suçlanırken dünyada 539 Fransız okulu bulunuyor. Fransa yönetimi, yabancı okullara "Cumhuriyet değerlerinin" korunması adı altında kendi müfredatlarını uygulamayı yasaklarken yurt dışındaki Fransız okullarında ise kendi milli müfredatlarını takip ediyor.

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