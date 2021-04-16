MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 kişinin yakalandığını duyurdu. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi"
Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/XXcBApWRFc
Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/XXcBApWRFc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 16, 2021