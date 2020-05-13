Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem MSB Hakkaride, PKKya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi
POLİTİKA

MSB: Hakkari'de, PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da terör örgütü PKK'nın kullandığı mağarada ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemelerinin imha edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Hakkari'de, PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.
Hakkari'de, PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman komandolarımız tarafından icra edilen operasyonlarla terör örgütünün inlerine girmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Hakkari Çukurca’da devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait, mağara içerisinde; 9 adet 81 milimetrelik havan mühimmatı, 10 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 200 adet doçka mühimmatı, 1 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 3 adet roket sevk fişeği, 5 adet MP-8 havan tapası, 1 torba barut ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler ile tespit edilen bir adet EYP, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından imha edildi."

Hakkari'de, PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Hakkari'de, PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Hakkari'de, PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Hakkari'de, PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.
Abone Ol Google News
Bu mutluluk görülmeye değer

Bu mutluluk görülmeye değer

Günler sonra sokağa çıkıp doyasıya eğlendiler.
Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

Benzin ve motorindeki indirim sonrası 3 ilde yeni fiyatlar.
Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'tek cevabı var' dedi ve açıkladı.
Yıkım ekipleri Özdil'in villasında

Yıkım ekipleri Özdil'in villasında

Verilen süre doldu: ​Villanın değerini katlayan kaçak ekler yıkılıyor.
Akşener'e<br>'aracı' cevabı

Akşener'e
'aracı' cevabı

​Hatırları hoş olsun diye isim verecek değilim, kendileri açıklasınlar.
Yerli ilaç müjdesi

Yerli ilaç müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank tarih vererek duyurdu.

Uçaklar uçmuyor bilet fiyatları uçuyor

Uçaklar uçmuyor bilet fiyatları uçuyor

​Samsun'dan İstanbul'a otobüsle gitmek 250 TL'den başlıyor...

8 yıl sonra<br>hayata geçiriliyor

8 yıl sonra
hayata geçiriliyor

Konuttan sonra iş yerleri için 5 kritik düzenleme.
Şimdi sıra gençlerde

Şimdi sıra gençlerde

​Bakan Koca'dan dışarıya çıkacak çocuklar ve gençlere mesaj.
Oğlumu şehit eden nasıl serbest kalır?

Oğlumu şehit eden nasıl serbest kalır?

Acılı babadan alkollü sürücünün 1 yıl sonra tahliyesine tepki.
Bisiklet<br>planı masada

Bisiklet
planı masada

​Koronavirüs sonrası ulaşım aracı haline gelecek.
Dev kulede yangın

Dev kulede yangın

​Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Cumhurbaşkanı<br>müjdeyi vermişti

Cumhurbaşkanı
müjdeyi vermişti

Bomba üretim fabrikası için yer tahsisi yapıldı.
Trump'tan<br>Tesla için çağrı

Trump'tan
Tesla için çağrı

Yasağa rağmen meydan okuyan Elon Musk'a destek.
CHP sağlığa zararlı

CHP sağlığa zararlı

Dünyaya örnek olan sağlık sistemimizi 2 yıl engellediler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.