MSB: Harekat Merkezi çalışamaları devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve ABD arasında devam eden 'güvenli bölge' görüşmeleri ve ardından başlayan çalışmaların geldiği noktaya dair açıklama yayınladı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirme şöyle:
- 1. Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekât Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.
- 2. Şanlıurfa’ya gelen ABD’li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmalarına başlanmış; kritik fonksiyonların tesisi sağlanmıştır.
- 3. Müşterek Harekât Merkezi’nin tesisi ve faaliyetlerinin bir an önce başlamasına yönelik çalışmalar zaman gecikmesine mahal vermeden sürdürülmektedir.
1-Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekât Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.https://t.co/rCYFrNrK8X#MSB #TSK
1-Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekât Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.https://t.co/rCYFrNrK8X#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 13, 2019