MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi​

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
''Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Teröristlerin inlerine girmeye, sığınaklarını yerle bir etmeye devam edeceğiz!''
Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Teröristlerin inlerine girmeye, sığınaklarını yerle bir etmeye devam edeceğiz! pic.twitter.com/DjqGg8bm0P
Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!