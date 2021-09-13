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POLİTİKA

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Haber Merkezi DHA
MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi​
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

''Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Teröristlerin inlerine girmeye, sığınaklarını yerle bir etmeye devam edeceğiz!''

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