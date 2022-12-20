MSB: Irak'ta PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gazeteci İsmail Küçükkaya altılı masanın aday kavgasını eleştirdi

Gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu bypass ederek Saraçhane'de buluşan İmamoğlu ve Akşener'e 'Neden genel başkanı beklemiyorsunuz?' diyerek tepki gösterdi.



Küçükkaya, altılı masanın seçimi kaybetmesi halinde bir daha halk tarafından asla kabul görmeyeceklerinin mesajını verdi.