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POLİTİKA

MSB: Irak'ta PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, ''Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Irakta PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Foto: Arşiv.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi'' denildi.

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