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MSB KAAN'ın uçuşuna ilişkin yeni görüntüler paylaştı: Parlayan yıldızı Anadolu'nun

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı KAAN'ın uçuşuna ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
16:21 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:14 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Milli Muharip Uçak KAAN, bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. KAAN, sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda yeniden piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı.

Milli Savunma Bakanlığı ise sosyal medya hesabından KAAN'a ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Parlayan yıldızı Anadolu'nun
Çağlayan sel gibi şanlı Ulus'un
Türkiye yüzyılı titretiyor dünyayı
Sarsılmaz bir inançla kalpte tutkusu.
Millî Muharip Uçağımız KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek asil milletimizi sevince boğdu. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, KAAN’ın Gök Vatan ile buluşmasında özveriyle çalışan Savunma Sanayii Başkanlığımızı, TUSAŞ’ı ve emeği geçenleri kutluyoruz."

Savunma Sanayii Başkanı Görgün yayınladı: Milli Muharip Uçağı KAAN'ın ilk uçuşu havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın ilk uçuşuna dair görüntü paylaştı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya platformu X'ten paylaştığı videoyu ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın savunma sanayiinde ülkemize çizdiği yerlilik ve millilik vizyonunun kilometre taşlarından olacak bir gelişmeyi daha tarihimize kazıdık. Hamdolsun… Milli Muharip Uçağımız KAAN’ın ilk uçuşu milletimize hayırlı olsun. Sadece 5. nesil bir savaş uçağını değil, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu teknolojileri de KAAN üzerinden ülkemize kazandıracağız. . Başta TUSAŞ mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği olan tüm firmalarımızı yürekten tebrik ederiz. Bu, milletimizin evlatlarının başarısıdır. KAAN başta olmak üzere tüm milli çelik kanatlarımızı güçlendirmeye, semalarımızın tam bağımsız teknolojilerini milletimizin ve dostlarımızın güvenliği için geliştirmeye devam edeceğiz. Ülkemize hayırlı olsun.'' mesajıyla yayınladı.

#MSB
#TUSAŞ
#KAAN
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