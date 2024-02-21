MSB KAAN'ın uçuşuna ilişkin yeni görüntüler paylaştı: Parlayan yıldızı Anadolu'nun

KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Türkiye'nin Milli Muharip Uçak KAAN, bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. KAAN, sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda yeniden piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı.
Milli Savunma Bakanlığı ise sosyal medya hesabından KAAN'a ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Parlayan yıldızı Anadolu'nun
Çağlayan sel gibi şanlı Ulus'un
Türkiye yüzyılı titretiyor dünyayı
Sarsılmaz bir inançla kalpte tutkusu.
Millî Muharip Uçağımız KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek asil milletimizi sevince boğdu. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, KAAN’ın Gök Vatan ile buluşmasında özveriyle çalışan Savunma Sanayii Başkanlığımızı, TUSAŞ’ı ve emeği geçenleri kutluyoruz."
#MSB
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#KAAN
1 saat önce