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POLİTİKA

MSB: Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi İstanbul’un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi

MSB, ''Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı'ndan hareket eden Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi İstanbul’un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi. Gemi ilerleyen saatlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi İstanbul’un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi
Foto: MSB.

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı'ndan hareket eden geminin İstanbul’un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirlendiğini açıkladı.

  • Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı'ndan hareket eden Panama bayraklı 'NAVISTAR' isimli gemi İstanbul’un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi. Gemi ilerleyen saatlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak" denildi.

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