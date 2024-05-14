MSB paylaştı: Anadolu Ankası Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, yapılan bilgilendirme toplantısında son bir haftada aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 108 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca açıklamada, "Şu anda mücadelemiz belirttiğimiz şekilde devam ediyor. Artık ‘sürekli operasyon' devresindeyiz." denildi.