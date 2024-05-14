MSB paylaştı: Anadolu Ankası Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'nın, Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya ve Suudi Arabistan unsurlarının katılımıyla devam ettiği belirtildi.
Tatbikatın amacının, Personel Kurtarma (PK) Harekatı kapsamında komuta kontrol sürecini denemek ve geliştirmek, muharebe ortamında PK Görev Kuvveti unsurları arasında ve diğer ülkelerle birlikte çalışabilirlik seviyesini geliştirmek, işbirliği alanlarını belirlemek olduğu ifade edildi.
Ayrıca paylaşımda, tatbikattan görüntülere yer verildi.