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Gündem MSB paylaştı Komandolar Pençe Kaplan Operasyonu için sınırı geçti
POLİTİKA

MSB paylaştı: Komandolar Pençe Kaplan Operasyonu için sınırı geçti

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların, dün akşam 40 kiloluk çantalarının hazırlıklarını yapıp, Pençe Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçtiğini duyurdu. Bakanlığı sosyal medya hesabından "Zordur komando olmak" başlığıyla bir video yayınlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Komandolar, Pençe Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti.
Komandolar, Pençe Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Zordur komando olmak. Gönlünde vatan ve millet aşkı, sırtında 40 kiloluk yük. Kahraman komandolarımız, dün akşam 40 kiloluk çantalarının hazırlıklarını yaparak Pençe Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti" denildi.

Paylaşılan videoda ise komandoların hazırlıkları ve 'Komando Andı'nı okudukları anlar yer alıyor.

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