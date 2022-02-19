Gündem MSB Pençe Kaplan bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

MSB: Pençe Kaplan bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, ''Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi AA
MSB: Pençe Kaplan bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Foto: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan harekat bölgesinde 5 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

  • MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

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