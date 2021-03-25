MSB: Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığında olan 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

TBMM Başkanı Şentop: HDP kapatılırsa vekillikler düşmeyeceği için erken seçim olmaz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk'te katıldığı canlı yayında, HDP'nin kapatılması durumunda erken seçime gidilip gidilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı. Şentop, kapatma kararı alındığı takdirde, milletvekilliklerinin düşmediğini sadece siyasi parti üyeliklerinin engellendiğini ve bu nedenle de erken seçime gidilmeyeceğini ifade etti.