MSB: Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığında olan 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığındaki 6 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkili ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.
Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/L75DtDi6Pg
Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/L75DtDi6Pg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 25, 2021
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı teröristin, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.