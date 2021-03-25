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POLİTİKA

MSB: Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığında olan 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, ''Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
MSB: Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığında olan 6 PKKlı terörist etkisiz hâle getirildi
Foto: MSB.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığındaki 6 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkili ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı teröristin, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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