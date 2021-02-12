Gündem MSB Pençe Kartal-2 Harekatında 33 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

MSB: Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 33 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2021'in en ağır darbesinin vurulduğu terör örgütüne yönelik harekatın başarılı bir şekilde devam edildiği bildirilirke, 33 teröristin de etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Haber Merkezi AA
Teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 50'den fazla hedef hava harekatı ile imha edildi.
Teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 50'den fazla hedef hava harekatı ile imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter'dan yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlere yönelik 10 Şubat'ta başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı planlandığı şekilde devam ettiğini belirtti.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Irak Kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat 2021 günü başlatılan “Pençe Kartal-2 Harekatı” planlandığı şekilde devam etmektedir.

  • Harekat kapsamında ilk olarak teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 50'den fazla hedef hava harekatı ile imha edilmiştir.

40’tan fazla uçağın katıldığı harekatta İHA/SİHA’ların yanı sıra tanker uçakları ve Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçakları da görev almıştır.

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında hedefler tam isabetle vurulmuş, harekat ile terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur. Hava harekatının ardından ise bölgeye kara unsurları helikopterle indirilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Pençe Kartal-2 Harekatı sürüyor
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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Pençe Kartal-2 Harekatı sürüyor
Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat 2021 günü başlatılan “Pençe Kartal-2 Harekatı” planlandığı şekilde devam etmektedir.


  • İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekat kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek yapılan harekat öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekatın planlanması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösterilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir.

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MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran Hudut hattında PKK terör örgütü mensubu 4 teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hudut Birliklerimizce İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi' denildi.
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