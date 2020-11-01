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Gündem MSB PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda bir ayda 134 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB: PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda bir ayda 134 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda bir ayda 134 terörist etkisiz hale getirildi."

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016'dan bu yana 20 bin 571 personel ihraç edildi, 3 bin 551 personel hakkında adli/idari süreç devam ediyor" denildi.

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