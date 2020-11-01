MSB: "PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda bir ayda 134 terörist etkisiz hale getirildi."

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016'dan bu yana 20 bin 571 personel ihraç edildi, 3 bin 551 personel hakkında adli/idari süreç devam ediyor" denildi.
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016'dan bu yana 20 bin 571 personel ihraç edildi, 3 bin 551 personel hakkında adli/idari süreç devam ediyor" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
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