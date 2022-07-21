MSB: Saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Emekli vatandaştan CHP'li Faik Öztrak'a tepki: Türkiye'yi satmayın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Başkanlığı'ndaki heyet, Elazığ'daki tarihi Kapalıçarşı'da esnafı ziyaret etti. Bu sırada Öztrak'ın yanına giden emekli bir kadın, 'Zamanında hastanede yatarken bir ilaç bulamıyordum. Şimdi eşim 40 gündür hastanede yatıyor. Aynı 5 yıldızlı otel gibi, yemeği, bakımı, her şeyi var. Niye ortalığı birbirine katıyorsunuz?' dedi.