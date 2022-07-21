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POLİTİKA

MSB: Saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB, ''Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi AA
MSB: Saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Foto: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

  • Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

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