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POLİTİKA

MSB: Sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Foto: MSB.
Foto: MSB.

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

  • Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/uTk1aMrn5F

Paylaşımda, kahraman Türk komandolarının, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

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