MSB: TCG Gediz fırkateyni, Doğu Akdeniz'de su üstü atış eğitimini tamamladı

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Gediz Fırkateynimiz, harekata hazırlık faaliyetleri kapsamında su üstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül 2020'de Doğu Akdeniz'de başarıyla icra etmiştir" ifadelerine yer verildi.
TCG GEDİZ Fırkateynimiz, harekâta hazırlık faaliyetleri kapsamında suüstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de başarıyla icra etmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/C9pin74qYU
TCG GEDİZ Fırkateynimiz, harekâta hazırlık faaliyetleri kapsamında suüstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de başarıyla icra etmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/C9pin74qYU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 18, 2020
Paylaşımda, eğitimden fotoğraflar da kullanıldı.