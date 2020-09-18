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Gündem MSB TCG Gediz fırkateyni, Doğu Akdenizde su üstü atış eğitimini tamamladı
POLİTİKA

MSB: TCG Gediz fırkateyni, Doğu Akdeniz'de su üstü atış eğitimini tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gediz fırkateyninin Doğu Akdeniz'deki su üstü atış eğitimlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
TCG Gediz fırkateyni.
TCG Gediz fırkateyni.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Gediz Fırkateynimiz, harekata hazırlık faaliyetleri kapsamında su üstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül 2020'de Doğu Akdeniz'de başarıyla icra etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, eğitimden fotoğraflar da kullanıldı.

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