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POLİTİKA

MSB'den askerlik sevk tarihleriyle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, askerlerin sevk tarihlerine ilişkin yapılan açıklamada, "22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15 bin 491 yükümlünün sevki, 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelenmiştir" denildi.

Haber Merkezi İHA
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Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik sevk tarihlerine ilişkin açıklama yayımladı. Askerlerin sevk tarihlerinin ertelendiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Askerlerimizin kışladan evlerine, evlerinden kışlalarına sağlıkla sevk edilebilmesi ve hareketliliğin azaltılması maksadıyla 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi 26 bin 132 yükümlünün sevk işlemi 22-24 Aralık tarihlerine, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15 bin 491 yükümlünün sevki 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelenmiştir."

MSB duyurdu: Askerlik sevk tarihleri ertelendi
GÜNDEM
MSB duyurdu: Askerlik sevk tarihleri ertelendi
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