MSB'den askerlik sevk tarihleriyle ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan, askerlerin sevk tarihlerine ilişkin yapılan açıklamada, "22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15 bin 491 yükümlünün sevki, 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelenmiştir" denildi.

Haber Merkezi 13 Aralık 2020, 11:39 Son Güncelleme: 13 Aralık 2020, 11:47 İHA