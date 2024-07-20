MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü mesajı: Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. KKTC'deki kutlama törenlerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılıyor. Törenlerde Türkiye 50 gemiyle geçit töreni yapacak. Türk Yıldızları Akrobasi Timi de törenlerde uçuş yapacak.