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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü mesajı: Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajda, "Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız" denildi.

Halil Akkoç
10:03 - 20/07/2024 السبت
Yeni Şafak
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü mesajı yayımlandı.
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü mesajı yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığının(MSB), sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kıbrıs Türkü'ne yönelik insanlık dışı katliamlara son veren ve Ada'ya barış, güven ve huzuru getiren Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılı kutlu olsun. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız." ifadeleri yer aldı.




#Kıbrıs Barış Harekatı
#MSB
#Mutlu Barış Harekatı
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