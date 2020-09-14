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Gündem MSBden Kızılay aracına saldırı açıklaması Teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir
POLİTİKA

MSB'den Kızılay aracına saldırı açıklaması: Teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Kızılay aracına teröristlerce yapılan saldırıyı lanetledi. MSB yaptığı yazılı açıklamada, "Şehidimizin kanı yerde kalmayacak, teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi DHA
Düzceli Kızılay personeli şehit oldu.
Düzceli Kızılay personeli şehit oldu.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak üzere Suriye’nin kuzeyinde bulunan Kızılay ekiplerimizin aracına teröristlerce ateş açılmış, kalleş saldırıda 1 Kızılay personeli şehit olmuş, 1 personel de yaralanmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Uluslararası hukukta dokunulmaz olan bir yardım kuruluşuna bile saldıracak kadar alçalan teröristlerin yakalanması için karadan ve havadan her türlü tedbir alınmaktadır. Şehidimizin kanı yerde kalmayacak, teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir" denildi.

Suriye'de şehit düşen Kızılay görevlisi.

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