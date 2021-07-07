MSB'den nefes kesen görüntüler: Komandoların zorlu eğitimi

Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin yapıldığı Isparta Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda, Komando İhtisas Kursu'nun kapanış töreni icra edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde komandolarımızın yakın savunma tekniklerine dair aldıkları eğitimler dikkat çekti.
- Askerlerimizin oluşabilecek her hangi bir sıkıntıya karşı hazır görüntüleri, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Eğitimden geçen Mehmetçiklerin başarı belgelerinin verildiği Komando İhtisas Kursu, yapılan törenin ardından sona erdi.
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Isparta’da bulunan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, “Komando İhtisas Kursu Kapanış Töreni” icra edildi."
Isparta’da bulunan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, “Komando İhtisas Kursu Kapanış Töreni” icra edildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/oJFNUQiWwn
Isparta’da bulunan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, “Komando İhtisas Kursu Kapanış Töreni” icra edildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/oJFNUQiWwn— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2021