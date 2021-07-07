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POLİTİKA

MSB'den nefes kesen görüntüler: Komandoların zorlu eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından Isparta’da bulunan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nca, Komando İhtisas Kursu'nun kapanış töreni yapıldı. Komandolarımızın yakın savunma tekniklerine dair aldıkları eğitimler dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MSBden nefes kesen görüntüler: Komandoların zorlu eğitimi
Komandoların eğitim fotoğrafları sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin yapıldığı Isparta Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda, Komando İhtisas Kursu'nun kapanış töreni icra edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde komandolarımızın yakın savunma tekniklerine dair aldıkları eğitimler dikkat çekti.

  • Askerlerimizin oluşabilecek her hangi bir sıkıntıya karşı hazır görüntüleri, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Eğitimden geçen Mehmetçiklerin başarı belgelerinin verildiği Komando İhtisas Kursu, yapılan törenin ardından sona erdi.

Mehmetçik'ten Azerbaycan askerlerine 'komando' eğitimi
GÜNDEM
Mehmetçik'ten Azerbaycan askerlerine 'komando' eğitimi

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Isparta’da bulunan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, “Komando İhtisas Kursu Kapanış Töreni” icra edildi."


Azerbaycan ordusuna Isparta'da komando eğitimi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusu askerlerinin Isparta'da komando eğitimi aldığını bildirdi.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Azerbaycan ordusunun kahraman askerleri, Isparta'da bulunan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığındaki 6 haftalık komando temel eğitimlerini başarıyla tamamladı.
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Eğitimlerin tamamlanmasının ardından kurs kapanış töreni icra edildi.
Azerbaycan ordusuna Isparta'da komando eğitimi
Azerbaycan ordusu askerleri, Isparta'da bulunan Dağ Komando Okulu'ndaki 6 haftalık komando temel eğitimlerini başarıyla tamamladı.


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