MSB'den nefes kesen görüntüler: Komandoların zorlu eğitimi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Azerbaycan ordusunun kahraman askerleri, Isparta'da bulunan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığındaki 6 haftalık komando temel eğitimlerini başarıyla tamamladı.