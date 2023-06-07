MSB'den vatandaşlara Bakan Yaşar Güler'le ilgili sosyal medya uyarısı: Hesaplar sahtedir itibar etmeyin

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in sosyal medya hesabı olmadığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in herhangi bir kişisel sosyal medya hesabı olmadığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada Bakan Güler'e ait herhangi bir sosyal medya hesabı olmadığı belirtilerek, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Sn. Bakan adına açılmış hesaplar sahtedir ve itibar edilmemelidir. Sn. Bakan'ın faaliyetlerini Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.