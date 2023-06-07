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MSB'den vatandaşlara Bakan Yaşar Güler'le ilgili sosyal medya uyarısı: Hesaplar sahtedir itibar etmeyin

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi Twitter hesabı üzerinden vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan paylaşımda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in herhangi bir kişisel sosyal medya hesabının olmadığı, adına açılmış hesaplar sahte olduğu ve itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

00:20 . 7/06/2023 Çarşamba
DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in sosyal medya hesabı olmadığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in sosyal medya hesabı olmadığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in herhangi bir kişisel sosyal medya hesabı olmadığı belirtildi.


Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada Bakan Güler'e ait herhangi bir sosyal medya hesabı olmadığı belirtilerek, ​"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Sn. Bakan adına açılmış hesaplar sahtedir ve itibar edilmemelidir. Sn. Bakan'ın faaliyetlerini Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.



Muhalif medyanın deprem bölgesi için 'toplu fatura' iftirasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama
Muhalif medyanın deprem bölgesi için 'toplu fatura' iftirasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Depremzedelere adeta kin kusan muhalif kanat bir kez daha saldırdı. Acılı vatandaşları hedefine koyan muhalif medya, "Depremzedelerin ertelenen elektrik faturaları, toplu şekilde gönderilerek ödenmesi isteniyor" iftirasını attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı iftira kampanyasına ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşımda söz konusu iddialar yalanlanarak, "Bahsi geçen deprem bölgelerinde yaşayan depremzedelerin ertelenen fatura bedellerinin, 2023 yılı Haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilmesine karar verilmiştir." denildi.



#Yaşar Güler
#Milli Savunma Bakanı
#Milli Savunma Bakanlığı
#Sosyal Medya
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