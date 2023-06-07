MSB'den vatandaşlara Bakan Yaşar Güler'le ilgili sosyal medya uyarısı: Hesaplar sahtedir itibar etmeyin

Depremzedelere adeta kin kusan muhalif kanat bir kez daha saldırdı. Acılı vatandaşları hedefine koyan muhalif medya, "Depremzedelerin ertelenen elektrik faturaları, toplu şekilde gönderilerek ödenmesi isteniyor" iftirasını attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı iftira kampanyasına ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşımda söz konusu iddialar yalanlanarak, "Bahsi geçen deprem bölgelerinde yaşayan depremzedelerin ertelenen fatura bedellerinin, 2023 yılı Haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilmesine karar verilmiştir." denildi.