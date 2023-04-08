Müezzini öldüresiye darbeden saldırganlar tutuklandı

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz çarşamba günü saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, Akşemsettin Camii’nin müezzini

Hanefi Çil

(52), evinde oturduğu esnada dışarıya çağrılarak, 2 şahıs tarafından darp edilmişti. Tekme ve yumruklarla öldüresiye dövülen ve boynu sıkılan Çil yere yığılırken, saldırganlar ise kaçmıştı. Olayın ardından sağlık ekipleri Çil’i hastaneye kaldırmıştı.

Müezzin Çil