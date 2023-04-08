|
Reklam
Reklam
Gündem

Müezzini öldüresiye darbeden saldırganlar tutuklandı

İstanbul Beyoğlu’nda bir caminin müezzinini evinin önünde tekme ve yumruklarla öldüresiye darp eden iki saldırgan, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11:43 . 8/04/2023 Cumartesi
IHA
Hanefi Çil

Hanefi Çil

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz çarşamba günü saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, Akşemsettin Camii’nin müezzini
Hanefi Çil
(52), evinde oturduğu esnada dışarıya çağrılarak, 2 şahıs tarafından darp edilmişti. Tekme ve yumruklarla öldüresiye dövülen ve boynu sıkılan Çil yere yığılırken, saldırganlar ise kaçmıştı. Olayın ardından sağlık ekipleri Çil’i hastaneye kaldırmıştı.
Müezzin Çil
’in şikayetçi olması üzerine polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlatmıştı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurmuştu. Yapılan saha çalışmaları sonucunda müezzini darp eden şahısların Ahmet Can Y. ve Sefa Ş. olduğu tespit edilmişti. Bunun üzerine 2 şahıs Beyoğlu polisi tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyete götürülen 2 şahıs, olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etmişti.

Saldırganlar adli makamlarca tutuklandı

Cami derneği yöneticisi Arif Y. ile Kur’an kursu konusunda geçmişte anlaşmazlık yaşayan müezzin Hanefi Çil birbirlerinden şikayetçi oldukları için dernek yöneticisinin oğlu Ahmet Can Y.‘nin Çil’i darp ettiği ortaya çıkmıştı. Emniyette ifadeleri alınarak işlemleri yapılan 2 saldırgan adliyeye sevk edilmişti. 2 saldırganın “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.



#Hanefi Çil
#Müezzin
#saldırı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.