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Beyoğlu'ndaki 5 katlı binanı çökme anı kamerada: Bir anda her tarafı toz bulutu kapladı

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binada yaşanan kısmi çökme kameralara yansıdı. Çökme nedeniyle bir anda her taraf toz bulutuyla kaplandı. Binanın tamamen çökme riskine karşı yol, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bölgede tramvay seferleri de yapılamıyor.

10:03 . 6/04/2023 Perşembe
DHA
Binanın çökme anı kamerada

Binanın çökme anı kamerada

Olay, Karaköy Kemeraltı Caddesi üzerinde saat 6.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat aşamasındaki 5 katlı metruk binada yaşanan kısmi çökme nedeniyle yola beton parçaları düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ile büyükşehir belediyesi yetkilileri sevk edildi. Binada yapılan incelemede kaldırıma düşen beton parçaları ve binada çökme riskine karşı şerit çekilerek Beşiktaş istikameti trafiğe kapatıldı.

Tramvay seferleri ise çift yönlü olarak yapılamıyor.

Metro İstanbul hesabından yapılan açıklamada 'T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda bölgede bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçleri tarafından seferlerimiz Karaköy-Tophane arasında durdurulmuştur. T1 hattımız Bağcılar-Karaköy arasında hizmet vermektedir' denildi. Binada yetkililerin incelemesi sürüyor.




 

#Beyoğlu
#bina
#çökme anı
#kamera
29 dakika önce
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