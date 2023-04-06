Beyoğlu'ndaki 5 katlı binanı çökme anı kamerada: Bir anda her tarafı toz bulutu kapladı

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ile büyükşehir belediyesi yetkilileri sevk edildi. Binada yapılan incelemede kaldırıma düşen beton parçaları ve binada çökme riskine karşı şerit çekilerek Beşiktaş istikameti trafiğe kapatıldı.