Karaköy'de beş katlı binada kısmi çökme meydana geldi

Beyoğlu'nda 5 katlı binada çökme riskine karşı yol, araç ve tramvay trafiğine kapatıldı
Beyoğlu'nda 5 katlı boş binadan betonların düşmesi üzerine çökme riskine karşı cadde, araç trafiğine kapatılırken, tramvay seferleri de durduruldu.
Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde 5 katlı boş binadan beton parçaları düştü.
Olay yerine istenen itfaiye ekipleri, binada yaşanması muhtemel çökmeye karşı caddeyi araç trafiğe kapatırken, tramvay seferleri de durduruldu. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.