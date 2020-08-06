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MUĞLA

Muğla Bodrum'da feci kaza: 2 ölü, 3 ağır yaralı var

Bodrum'da feci kaza: İki yakın arkadaşı ölüm bile ayıramadı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Bitez kavşağına hızlı giren otomobil orta refüje çıktıktan sonra yol kenarında bulunan toteme çarparak durdu. Feci kazada aracın ön kısmı tanınmaz hale gelirken, araçtaki iki kişi hayatını kaybetti 3 kişi ise ağır yaralandı. Öte yandan kaza sonrasında yaralıları çıkaran bazı vatandaşlar ise gözyaşlarını tutamadı.

Haber Merkezi İHA
Orta refüje çıkan otomobil daha sonra yol kenarında bulunan toteme çarparak durdu.
Orta refüje çıkan otomobil daha sonra yol kenarında bulunan toteme çarparak durdu.

Bodrum istikametinden, Turgutreis istikametine giden 67 AB 700 plakalı araç sürücüsü Berkant Gürleyen, Bitez kavşağına hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çıkan otomobil daha sonra yol kenarında bulunan toteme çarparak durdu.

Hurdaya dönen cipin motor kısmı çarpmanın etkisiyle bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle alev alan aracı söndürürken, bir yandan ise Hyundai marka cipte bulunan 4 kişiyi araçtan çıkardı.

Orta refüje çıkan otomobil daha sonra yol kenarında bulunan toteme çarparak durdu.

Aracı kullanan Berkant Gürleyen ise cipte sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan ve ağır yaralanan Gürleyen’i güçlükle şoför koltuğundan çıkardı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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ÖLÜM BİLE AYIRAMADI

Kazanın ardından 26 yaşındaki Berat Aydın olay yerinden hayatını kaybederken, 25 yaşındaki Berkant Gürleyen ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan Metin Kukul, Sefa Çakal, Alper Bahadır ise Bodrum’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Trafik kazasından 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden Aydın ve Gürleyen’in çok samimi 2 arkadaş oldukları ve Zonguldak’ta yaşayan gençlerin birkaç gün önce Bodrum’a tatile geldikleri öğrenildi.

Aracı söndüren vatandaşlar ise sesi duyup geldiklerini aracın yandığını görünce yangın tüpleri ile müdahale edip araçta bulunan 4 kişiyi dışarı çıkardıklarını söyledi.

Öte yandan kaza sonrasında yaralıları çıkaran bazı vatandaşlar ise gözyaşlarını tutamadı.

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