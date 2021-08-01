Çökertme koyu alev alev

Çökertme koyunda sahil kenarında park etmiş bir araç alevlere teslim oldu

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan helikopter ve bir uçak havadan söndürme çalışmalarını sürdürürken, alevler aşağı Mazı’dan Çökertme koyuna dayandı.

İHA

Mazı ve Çökertme koyları simsiyah dumana bürünürken, aşağı Mazı Mahallesi’nde sahil kenarında park etmiş bir araç alevlere teslim oldu.

İHA

Aşağı Mazı koyu çevresi tamamen yanarken, sahil bölümünde denize yakın bir alanda terk edilmiş araç tamamen yandı.

İHA

Vatandaşlar teknelerle tahliye edildi

Bölgede birçok yerleşim birimi boşaltılırken, Çökertme koyunda da vatandaşlar karadan botlarla gezi teknelerine alındı.

GÜNDEM Milas’ta alevler yerleşim bölgesine ulaştı

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İHA

Çökertme koyuna yanaşan çok sayıda bot ve tekne vatandaşların tahliyesini gerçekleştirirken, teknelerle yiyecek, içecek sevkiyatı yapıldı.