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MUĞLA

Çökertme koyu alev alev

Muğla’nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi’nde başlayan orman yangını şiddetini arttırarak devam ediyor. Ünlü Çökertme koyundaki yerleşim birimleri boşaltıldı.

Haber Merkezi İHA
Muğla haber: Çökertme koyu alev alev
Çökertme koyunda sahil kenarında park etmiş bir araç alevlere teslim oldu

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan helikopter ve bir uçak havadan söndürme çalışmalarını sürdürürken, alevler aşağı Mazı’dan Çökertme koyuna dayandı.

İHA

Mazı ve Çökertme koyları simsiyah dumana bürünürken, aşağı Mazı Mahallesi’nde sahil kenarında park etmiş bir araç alevlere teslim oldu.

İHA

Aşağı Mazı koyu çevresi tamamen yanarken, sahil bölümünde denize yakın bir alanda terk edilmiş araç tamamen yandı.

İHA

Vatandaşlar teknelerle tahliye edildi

Bölgede birçok yerleşim birimi boşaltılırken, Çökertme koyunda da vatandaşlar karadan botlarla gezi teknelerine alındı.

Milas’ta alevler yerleşim bölgesine ulaştı
GÜNDEM
Milas’ta alevler yerleşim bölgesine ulaştı

İHA

Çökertme koyuna yanaşan çok sayıda bot ve tekne vatandaşların tahliyesini gerçekleştirirken, teknelerle yiyecek, içecek sevkiyatı yapıldı.

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