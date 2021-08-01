Gündem Milasta alevler yerleşim bölgesine ulaştı
MUĞLA

Milas’ta alevler yerleşim bölgesine ulaştı

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan ve Bodrum’a sıçrayan yangında alevler her yeri sardı. Milas Gökbel Mahallesi’ne kadar ulaşan alevler nedeniyle Gökbel köyü boşaltıldı.

Haber Merkezi İHA
Muğla haber: Milas’ta alevler yerleşim bölgesine ulaştı
Milas Gökbel Mahallesi’ne kadar ulaşan alevler nedeniyle Gökbel köyü boşaltıldı.

Dün öğleden sonra Milas’ta başlayıp Bodrum sınırlarına kadar yayılan orman yangınını söndürmek için ekiplerin mücadelesi devam ederken, gerek hava ve iklim şartları gerekse doğa koşulları ekiplerin alevlerle mücadelesini zorlaştırıyor.

Milas’ta başlayan yangın Bodrum’a sıçradı
OYNAT 00:29
Milas’ta başlayan yangın Bodrum’a sıçradı
Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde başlayan orman yangını, Bodrum'a sıçradı. Bodrum'un Mazı Mahallesi boşaltılıyor. Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına, orman ve itfaiyenin çok sayıda aracı ile müdahale ediyor.

İHA

Anonslarla köy boşaltıldı

Bugün öğlen saatlerinde Gökbel köyüne kadar ulaşan alevler nedeniyle köyde belediye ekipleri anons aracılığı ile halkın köyü boşaltmasını istedi.

İHA

Vatandaşlar evlerinin eklentilerinde ve ahırlarda bulunan hayvanları yola salıp, ardından evlerini terk ettiler. Bölgede korku ve tedirginlik devam ediyor.

Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
GÜNDEM
Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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