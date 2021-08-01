Milas’ta alevler yerleşim bölgesine ulaştı

Dün öğleden sonra Milas’ta başlayıp Bodrum sınırlarına kadar yayılan orman yangınını söndürmek için ekiplerin mücadelesi devam ederken, gerek hava ve iklim şartları gerekse doğa koşulları ekiplerin alevlerle mücadelesini zorlaştırıyor.

İHA

Anonslarla köy boşaltıldı

Bugün öğlen saatlerinde Gökbel köyüne kadar ulaşan alevler nedeniyle köyde belediye ekipleri anons aracılığı ile halkın köyü boşaltmasını istedi.

İHA

Vatandaşlar evlerinin eklentilerinde ve ahırlarda bulunan hayvanları yola salıp, ardından evlerini terk ettiler. Bölgede korku ve tedirginlik devam ediyor.

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