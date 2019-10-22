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MUĞLA

Muğla haberleri: Bakan Selçuk’tan fedakar öğretmene teşekkür telefonu

Bakan Selçuk’tan 430 sırayı onaran fedakar öğretmene teşekkür telefonu

Muğla'da beden eğitimi öğretmenliği yapan Osman Yılmaz (46), görev yaptığı okuldaki 430 sırayı onarıp, zımparalayarak kullanıma hazır hale getirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yılmaz öğretmeni telefonla arayarak "Öyle güzel işler yapıyorsunuz ki. Allah razı olsun" dedi.

Haber Merkezi DHA
Yılmaz, hafta sonları ise etüt ve laboratuardaki 90 sırayı tamir ediyor.
Yılmaz, hafta sonları ise etüt ve laboratuardaki 90 sırayı tamir ediyor.

Muğla’nın Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi'nde görev yapan beden öğretmeni Osman Yılmaz, Türkiye’de çok konuşulacak örnek bir davranışa imza attı.

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Evli ve 2 çocuk babası Yılmaz, 40 öğretmenin görev yaptığı, 480 öğrencinin eğitim gördüğü okulda yıpranan sıraların bakımı için birkaç marangozdan fiyat teklifi talep edildi.

Bakan Selçuk'tan, fedakar öğretmene teşekkür telefonu
OYNAT 00:00
Bakan Selçuk'tan, fedakar öğretmene teşekkür telefonu
Muğla'da beden eğitimi öğretmenliği yapan Osman Yılmaz (46), görev yaptığı okuldaki 430 sırayı onarıp, zımparalayarak kullanıma hazır hale getirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yılmaz öğretmeni telefonla arayarak tebrik etti.

Sıra başına istenen fiyat yüksek olunca tadilat gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine Osman Yılmaz, öğrencilerinin daha iyi şartlarda eğitim alması için okulun teknik personeli Birol Tekeli'nin de desteğiyle sıraların onarımını yapabileceğini okul idaresine iletti.

Tatil yapmadı, sıraları tamir etti

Yazın tatil yapmak yerine öğrenciler için çalışan Yılmaz, onardığı sıraları tek tek zımparaladı. Fedakar öğretmen, yaklaşık bir ay boyunca gece gündüz çalışarak sınıflardaki 430 sırayı kullanıma hazır hale getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osman Yılmaz’ı cep telefonundan arayarak kutladı.

Eğitim- öğretim döneminin başlamasıyla hafta içi çocuklara eğitim veren, okulun kız ve erkek voleybol, basketbol ve futsal takımlarını çalıştıran Yılmaz, hafta sonları ise etüt ve laboratuardaki 90 sırayı tamir ediyor.

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Bakan Selçuk'tan tebrik telefonu

Öğretmenin sıraları zımparalarken çekilen videoları, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi. Paylaşım rekoru kıran videoları izleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osman Yılmaz’ı cep telefonundan arayarak kutladı. Bakan Selçuk, görüntülere de yansıyan görüşmede, "Öyle güzel işler yapıyorsunuz ki. Allah razı olsun. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Ailene selam söyle" ifadeleriyle öğretmen Osman Yılmaz'a teşekkür etti.

Fedakar öğretmen, ir ay boyunca gece gündüz çalışarak sınıflardaki 430 sırayı kullanıma hazır hale getirdi.

Heyecanlandığı gözlenen Yılmaz ise, Bakan Selçuk'a şu yanıtları verdi:

  • “Çok teşekkür ederim Bakanım. Kusura bakmayın. Biraz heyecanlıyım. Her öğretmene nasip olmaz böyle. Aramanız, sormanız yeterli. Tüm yorgunluğumu almış oldunuz bu şekilde. İlgi ve alakanızdan dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Osman Yılmaz, hasar gören ve üzeri yıpranan sıraların onarımını yaptı.

Osman Yılmaz'ın masaları onardıktan sonra adeta yeniye döndü.
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