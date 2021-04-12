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Gündem Polisi bile şaşırttı Kurye kaza yaptı olay yerine gelen kardeşi motoru alarak paketi yetiştirdi
MUĞLA

Muğla haberleri: Kaza yapan kurye şiparişi yetiştirsin diye kardeşini aradı

Polisi bile şaşırttı: Kurye kaza yaptı olay yerine gelen kardeşi motoru alarak paketi yetiştirdi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde kaza ihbarı sonrası olay yerine giden polis ekipleri şaşkınlık yaşadı. Kaza sonrası olay yerinde motosiklet bulunamazken, yaralı şahsın paketi yetiştirmesi için kendisi gibi kurye olan kardeşini aradığı ve kardeşinin kazalı motosikleti alarak paketi götürdüğü öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Muğla haberleri: Kaza yapan kurye şiparişi yetiştirsin diye kardeşini aradı
Kaza yapan kurye şiparişi yetiştirsin diye kardeşini aradı

Kaza, Muğla’nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Mehmet Polatoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre direksiyon hakimiyetini kaybeden motorlu kurye kaza yaptı.

Çiğköftecide çalıştığı öğrenilen K. D. isimli kurye yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİSİ ŞAŞIRTTI: KAZA YAPAN MOTORLA PAKETİ TESLİM ETMEYE GİTMİŞ

Olay yerinde kaza yapan motosikleti bulamayan polis ekipleri şaşkınlık yaşadı. Yaralı şahsın paketi yetiştirmesi için kendisi gibi kurye olan kardeşini aradığı, kardeşinin kazalı motosikleti alarak paketi götürdüğü öğrenildi.

Yaralı kurye hastaneye kaldırıldı.

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Motosiklet sürücüsü atın ipine takılıp yere savruldu: Atın ve sürücünün hafif yaralandığı ilginç kaza kamerada
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Motosiklet sürücüsü atın ipine takılıp yere savruldu: Atın ve sürücünün hafif yaralandığı ilginç kaza kamerada
Aydın'da ağaca bağlanan at, bir süre sonra yola çıktı. Bu sırada yoldan geçen motosikletli kurye, karanlıkta ipi fark etmedi.

İpe takılan motosiklet devrilirken, sürücü ayakta kalmayı başardı. İpin bir anda gerilmesiyle yola düşen at da kalkarak olay yerinden uzaklaştı.


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