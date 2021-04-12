Muğla haberleri: Kaza yapan kurye şiparişi yetiştirsin diye kardeşini aradı Polisi bile şaşırttı: Kurye kaza yaptı olay yerine gelen kardeşi motoru alarak paketi yetiştirdi Muğla’nın Menteşe ilçesinde kaza ihbarı sonrası olay yerine giden polis ekipleri şaşkınlık yaşadı. Kaza sonrası olay yerinde motosiklet bulunamazken, yaralı şahsın paketi yetiştirmesi için kendisi gibi kurye olan kardeşini aradığı ve kardeşinin kazalı motosikleti alarak paketi götürdüğü öğrenildi.

Haber Merkezi 12 Nisan 2021, 07:28 Son Güncelleme: 12 Nisan 2021, 07:29 İHA