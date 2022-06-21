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MUĞLA

Muğla'da orman yangını çıktı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Haber Merkezi AA
Muğla son dakika haberleri... Muğlada orman yangını çıktı
Son dakika

Gürkoy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Ortaca ve Dalaman belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede 2 uçak, 5 helikopter, 20'ye yakın arazöz, 150 orman işçisi ve itfaiye ekipleri ile yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Mahalle sakinleri de traktörlerine bağladıkları tankerlerle söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Ekipler, yerleşim yerlerine yakın alanda etkili olan yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgede hakim olan rüzgar ise çalışmaları olumsuz etkiliyor.

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