Muğla'da orman yangını çıktı

Gürkoy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Ortaca ve Dalaman belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede 2 uçak, 5 helikopter, 20'ye yakın arazöz, 150 orman işçisi ve itfaiye ekipleri ile yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Mahalle sakinleri de traktörlerine bağladıkları tankerlerle söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Ekipler, yerleşim yerlerine yakın alanda etkili olan yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgede hakim olan rüzgar ise çalışmaları olumsuz etkiliyor.