Muğla ve Adana'da 'Kalkan' operasyonu: 16 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucunda, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonda; 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 3'ü tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonda; 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 9‘u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.