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Muğla ve Adana'da 'Kalkan' operasyonu: 16 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Düzensiz göç ve göçmen kaçaklığını önlemek için kararlılıkla sürdürülen operasyonlar devam ediyor. Muğla ve Adana'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen 'Kalkan-21' operasyonlarında 16 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden; 12'si tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

08:58 - 5/05/2024 Pazar
DHA
'Kalkan-21' operasyonlarında 16 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
'Kalkan-21' operasyonlarında 16 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Muğla ve Adana'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen 'Kalkan-21' operasyonlarında 16 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Muğla'da 3 Adana'da 9 organizatör tutuklandı

Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucunda, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonda; 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 3'ü tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonda; 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 9‘u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.



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