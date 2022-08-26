Gündem Muğlada 104 düzensiz göçmen kurtarıldı
MUĞLA

Muğla’da 104 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 104 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Haber Merkezi İHA
Muğla’da 104 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'da Yunanlar tarafından Türk karasularına itilen göçmenler kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde tespit edilen düzensiz göçmenlerin kurtarılması için bölgeye kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen üç lastik bot içerisindeki 75 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında ise yine Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı. İki olayda kurtarılan toplam 104 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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