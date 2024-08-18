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Muğla'da dev yangın bulutları gökyüzünü kapladı: Bakan Yumaklı İzmir'den yangını yerinde incelemek için bölgeye hareket etti

Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayılırken, yangın nedeniyle oluşan dev yangın bulutları gökyüzünü kapladı. Bakan Yumaklı, İzmir'den yangını yerinde incelemek için Muğla'ya hareket etti.

16:27 - 18/08/2024 Pazar
IHA
Ekipler, bölgede seferber oldu.
Ekipler, bölgede seferber oldu.

Muğla'da saat 13.25 civarında eş zamanlı olarak Yatağan ve Ula ilçelerinde orman yangınları meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye hızla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede bölgeye gelen ekipler karadan müdahaleye başlarken, yangın söndürme helikopter ve uçakları da alevlere sortileri ile havadan destek veriyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'den yangını yerinde incelemek için Muğla'ya hareket etti.



Dev dumanlar yangının boyutunu gözler önüne seriyor

Ula ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi sırtlarındaki ormanlık alanda çıkan yangında, alevlerin kısa sürede büyümesiyle birlikte gökyüzünü dev yangın bulutları kapladı. Devasa duman bulutları, bölgenin farklı noktalarından rahatlıkla görülebilir hale geldi.


Dev yangın bulutları, çevre yerleşim alanlarında paniğe yol açtı. Gökyüzünde yükselen bu dev yangın bulutları, bölgedeki yangının ciddiyetini ve boyutunu gözler önüne serdi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba sarf eden ekipler, rüzgar dolayısıyla yangının daha da genişlemesini engellemeye çalışıyor.


Alevlere kesintisiz müdahale: Devletin tüm imkanları seferber edildi üç bölgede yangın kontrol altında

Ülke genelinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız devam ederken tedbir amacıyla; İzmir, Aydın, Bolu ve Manisa'da toplam 3 bin 971 kişi güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı, 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saatlik uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldığını ve 7 bin 662 ton su atıldığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı üç bölgede yangının kontrol altına alındığını açıklarken, "15 Eylül'e kadar alarm durumundayız. Vatandaşlarımızdan tedbirli olmalarını rica ediyoruz. Bir çakmak bile çakmayın" diyerek uyardı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında onlarca dönüm alan zarar gördü. Yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.

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