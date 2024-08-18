Muğla'da dev yangın bulutları gökyüzünü kapladı: Bakan Yumaklı İzmir'den yangını yerinde incelemek için bölgeye hareket etti

Muğla'da saat 13.25 civarında eş zamanlı olarak Yatağan ve Ula ilçelerinde orman yangınları meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye hızla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler karadan müdahaleye başlarken, yangın söndürme helikopter ve uçakları da alevlere sortileri ile havadan destek veriyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'den yangını yerinde incelemek için Muğla'ya hareket etti.
Dev dumanlar yangının boyutunu gözler önüne seriyor
Ula ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi sırtlarındaki ormanlık alanda çıkan yangında, alevlerin kısa sürede büyümesiyle birlikte gökyüzünü dev yangın bulutları kapladı. Devasa duman bulutları, bölgenin farklı noktalarından rahatlıkla görülebilir hale geldi.
Dev yangın bulutları, çevre yerleşim alanlarında paniğe yol açtı. Gökyüzünde yükselen bu dev yangın bulutları, bölgedeki yangının ciddiyetini ve boyutunu gözler önüne serdi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba sarf eden ekipler, rüzgar dolayısıyla yangının daha da genişlemesini engellemeye çalışıyor.